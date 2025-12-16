鶴岡市によりますと、15日の午後8時10分ごろ、山形県鶴岡市大東町でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】住宅街でクマ目撃鶴岡市大東町近くには児童館も（山形） クマは大東町17番地内から中央児童館方向へ移動していたということです。 その後のクマの行方はわかっていません。 クマの体長はおよそ80センチメートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。