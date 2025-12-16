鶴岡市によりますと、16日の午前7時20分ごろ、鶴岡市小淀川地内で親子とみられるクマ2頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】高速道路下で親子グマ2頭目撃鶴岡IC付近市が注意呼びかけ（山形） クマは国道7号の高速道路下にいたということです。 クマのその後の行方はわかっていません。 市は注意を呼びかけています。