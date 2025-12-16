日本と異なる韓国の「スターバックス」事情。どの国も1年で最も華やかなホリデーシーズンは、スターバックスも力が入っている。2025年、韓国のスターバックス、その目玉は「ケーキ」だろう。11月に渡韓した際、スターバックスの店頭には、クリスマスケーキが並んでいた。例えば、上の「ベアリスタ」のショートケーキ、スノーマンはバームクーヘン、、そして、チョコレートケーキもあった。1個9000ウォン（約1000円）ほど。なかなか