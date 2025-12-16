生産量日本一を誇る「県産養殖クロマグロ」の品評会が13日、長崎市で開かれました。 ツヤのある赤身やたっぷり脂ののった “トロ”。 おいしそうなマグロがずらりと並びます。 13日に長崎市で行われた、県産の養殖クロマグロの品評会。 品質向上や消費拡大につなげようと毎年開催されていて、県内各地の養殖業者7社が自慢のマグロを出品。 県の水産部の職員や県の内外の小売業者など約30人が、色合いや脂の乗り方な