年末年始、大勢の買い物客でにぎわう石川県金沢市の近江町市場で、16日、火の取り扱いや避難経路を確認する防火パトロールが行われました。防火パトロールでは駅西消防署や分団員ら合わせて10人が近江町市場の37の店舗を回りました。消火器は「文字」でなく、「絵」の表示です▽消防職員…「消火器が変わって、文字でなく、絵で表示されているものでないとダメです」▽飲食店の大女将…「わかりました。すぐ手配します」金沢市内で