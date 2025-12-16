母の日に再び感謝の一撃を―。ソフトバンク嶺井博希捕手（34）が16日、球団事務所で来季13年目の契約を更改した。現状維持の7500万円でサインし、覚醒した“あの日”の再現を誓った。「そうですね。来年もその日に出られるように。出ていればいいと思うし頑張ります」昨年5月11日の敵地オリックス戦でバットが覚醒した。相手先発左腕・田嶋との対戦1打席目からプロ初の2打席連発含む4打数3安打7打点の荒稼ぎ。移籍3年目で初