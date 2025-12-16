全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）は１６日、山野徹会長（６９）の辞任に伴う次期会長について、ＪＡ長野中央会の神農佳人会長（６８）が内定したと発表した。立候補者は神農氏のみだった。来年３月に会長に就任する。