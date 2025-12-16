元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさん（37）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。お茶目な投稿でファンを喜ばせた。迫田さんは「島根で出雲大社に行けなかったので【出雲縁結び空港】で『これからも素敵なご縁がありますように』と手を合わせてきました」と投稿。実際に空港の看板に手を合わせる写真などを掲載した。他にも、そばやソフトクリームを食べる愛らしい動画を掲載。屈託のない笑みを見せるオフショ