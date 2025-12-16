東京・立川市の小学校で教諭らを暴行しケガをさせた罪に問われた男2人に、東京地裁立川支部は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。後藤竜児被告と高松龍生被告は今年5月、立川市立第三小学校で教諭ら4人に顔を殴るなどの暴行を加え、鼻の骨を折るなどのケガをさせた罪に問われています。東京地裁立川支部は16日の判決で「校舎内を暴れ回り学校内を大混乱に陥れており、犯行態様の悪質性は高い」「授業中の教室に乱入して