超大作ミュージカル「メリー・ポピンズ」の歌唱披露イベントが１６日、都内で開かれ、主役トリプルキャストの２人、濱田めぐみ（５３）と朝夏まなと（４１）のほか、大御所の島田歌穂（６２）、俳優の福士誠治（４２）、久保田磨希（５２）らキャスト４０人あまりが登壇。同作の代表曲「チム・チム・チェリー」など４曲を披露した。１９６４年の同名タイトル映画が原作で、２００４年にミュージカル化。日本版キャストでの上演