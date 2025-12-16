受験本番を目前にした子どもが受けている受験塾と突然連絡がとれなくなったら――。想像もしたくないような悪夢が実際に起きている。2025年12月16日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は面接や小論文など「総合型選抜・推薦入試」に特化した大学受験塾「SS義塾」と突然連絡が取れなくなっているトラブルを取り上げた。塾の運営会社社長「実務運営を委託していた中心人物が」番組のディレクターがSS義塾の運営会社の所在