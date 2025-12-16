BLACKPINKのロゼの中国公式イベントに「偽物」が登場し、サイン会まで行ったことで議論になっている。【写真】ロゼ、“ランジェリー衣装”で大胆肌見せマレーシアのある芸能メディアによると、最近、中国・成都で開催されたロゼの公式ポップアップストアイベントに、中国のインフルエンサー「デイジー」が招待された。デイジーは、BLACKPINK・ロゼのメイクやスタイルを再現したことで話題となった人物で、この日のイベントに登場し