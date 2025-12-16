結婚適齢期ともなれば、女性はシビアな視線でパートナーを選び始めるもの。恋人としては問題なくても、結婚相手として「NG」と判断されたら、別れを切りだされることもありえます。今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「『この人との結婚は、ナイな…』と彼女に見切りをつけられてしまった原因９パターン」をご紹介します。【１】友達と電話をするだけでも怒るなど、束縛心が強いから「結婚したらます