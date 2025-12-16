安全性が非常に高いという売り文句で登場したメッセージングアプリで、安全性検証で複数の脆弱(ぜいじゃく)性が明らかになりました。アプリは修正された上、名前を変えて再登場しましたが、再度の安全性検証で新たに脆弱性が明らかになり、ユーザーの電話番号が完全に流出していたことも判明しています。"Super secure" MAGA-themed messaging app leaks everyone's phone number :: Eric Daiglehttps://ericdaigle.ca/posts/super