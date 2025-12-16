スバルのNBRマシン2台が同時発売！ 京商は、コンビニエンスストア向けミニカーシリーズ「KYOSHO MINI CAR & BOOK」の新作、第23弾・第24弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024」を発表した。ファミリーマートでは2アイテム、京商オンラインでは3アイテムがラインナップされる。それぞれどんな内容なのか紹介しよう。 KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾・第24弾の商品パッケージ ファ