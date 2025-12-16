契約更改を終え、ポーズをとる広島・島内＝16日、マツダスタジアム広島の島内颯太郎投手が16日、マツダスタジアムで契約交渉し、4200万円アップの1億3千万円で更改した。プロ7年目を終えて初めて1億円の大台を突破し「プロに入ったときから一つの目標だった。うれしい」と喜びをかみしめた。今季はチーム最多に並ぶ60試合に救援登板し、4勝2敗29ホールド、防御率は自己最少の1.40をマーク。「しっかり評価していただいた」と納