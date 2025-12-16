東京・赤坂の高級個室サウナ店で客の30代の男女が死亡した火事で、2人が入っていた個室の扉の取っ手が外れていたことがわかりました。【映像】現場検証をおこなう様子15日、港区赤坂の高級個室サウナ店の個室で火事があり、30代の男女の客が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡しました。2人は個室の入り口付近で倒れていましたが、その後の捜査関係者への取材で、個室の扉の取っ手が内側と外側ともに外れていて、