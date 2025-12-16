私はアキナ。娘のユリエ（23歳）は、3ヶ月ほど前から合コンで知り合ったジンくん（27歳）と付き合っています。まだ現実的に将来の話などは考えていないらしく、気軽にデートの様子を話してくれます。付き合いはじめのウキウキした感じを、私としても微笑ましく思いながら聞いていました。ところがジンくんの方は結婚も視野に入れているようで、ユリエから思いがけない相談を受けました。みなさんだったら自分の娘にどうアドバイス