ソフトバンクの嶺井博希捕手（34）が16日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸7500万円でサインした。（金額は推定）2022年オフにDeNAから国内フリーエージェント（FA）権を行使して加入。4年契約の3年目の今季は、加入して自己最多となる63試合に出場し打率2割2分4厘、4本塁打、19打点を残した。「前半のバッティングはそれなりだったが、後半は数字が落ちてしまった」と振り返った。自主トレはDeNA