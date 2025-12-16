西武は16日、前巨人で元ソフトバンクの高橋礼投手と育成選手契約を締結したと発表した。2019年にはソフトバンクで新人王に輝いたサブマリンが、獅子で復活を目指す。背番号は「136」。高橋礼は「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。だからこそ、1日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になること