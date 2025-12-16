飯豊町によりますと。16日の午前7時50分ごろ、山形県飯豊町手ノ子でクマの足跡が目撃されました。 【写真を見る】小学校のグラウンドでクマの足跡目撃（山形・飯豊町） 現場は手ノ子小学校のグラウンド内で、西側の山へ向かっていく足跡があったということです。 