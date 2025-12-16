TUYTUY NEWS DIG

東北地方では12月21日頃から「10年に1度程度」の著しい高温となる可能性

  • 東北地方の向こう2週間の気温は、20日頃からはかなり高くなる見込みだ
  • 10年に1度程度しか起きないような、著しい高温や低温になる可能性も
  • 気象庁は15日、東北地方などに「高温に関する早期天候情報」を発表した
