国内女子ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹、セキ・ユウリ（中国）が自身のインスタグラムを更新。中国女子ツアーで念願の初優勝を飾ったことを日本語と中国語で嬉しそうに投稿した。【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめユウリが優勝したのは今季最終戦「中国女子ツアー選手権」だった。「プロになってから8年目、やっと初優勝する事が出来ました」「今年最後の試合で、良い締めくくりが出来て