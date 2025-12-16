16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。ツアー対抗戦「Hitachi 3Tours Championship」で史上初の3連覇を達成したJLPGAチームに『特別賞』を授与。チームメンバーの佐久間朱莉、神谷そら、河本結、菅楓華、高橋彩華、荒木優奈が表彰された。【アワード写真】小祝さくらもドレスアップして登場！日本女子（JLPGA）、日本男子（JGTO）、シニア（PGA）の3ツアーによる年末恒例の対抗戦。悪天候により短縮競技となった