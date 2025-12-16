ドジャースの大谷翔平選手が16日、「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことをキリンホールディングス株式会社が発表しました。大谷選手は「ぼくも、家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています。ぜひみなさんも、iMUSE免疫ケアサプリメントで免疫ケアに取り組んでいただけたらと思います」とコメント。24年2月に真美子さんとの