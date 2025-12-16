ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。昨年のグランプリ覇者ながら、今年はF禍などでシリーズ回りを余儀なくされた毒島誠（41＝群馬）は「今年はシリーズからですが、一節間盛り上げられるよう精いっぱい頑張ります」と宣言した。