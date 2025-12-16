新浪剛史氏の辞任から、長らく空席となっていた経済同友会の代表幹事に、日本IBMの山口明夫社長の就任が内定しました。経済3団体の一つ、経済同友会は新浪剛史氏がサプリメントの購入をめぐって警察の捜査を受けたことで、9月30日で代表幹事を辞任し、2カ月以上にわたり代表幹事が不在となっていました。この間、同友会は代表幹事代行を立てながら、新浪氏の後任について選考委員会で議論を重ね、16日の幹事会で日本IBMの山口明夫