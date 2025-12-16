?韓国の至宝?キム・ハソン内野手（金河成＝３０）が１５日（日本時間１６日）、ブレーブスと１年２０００万ドル（約３０億９６００万円）で再契約を結んだとＭＬＢ公式サイトが報じた。キム・ハソンはブレーブスとの来季年俸１６００万ドル（約２４億７６８０万円）の選手オプションを拒否しＦＡとなっていた。代理人が敏腕で知られるスコット・ボラス氏であることから大型複数年契約が期待されていた。今季年俸より７００万ド