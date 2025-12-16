高松駅前交番の赤色灯清掃高松市浜ノ町 帰省や観光客が増える年末年始に向けて、JR高松駅の交番で16日、「赤色灯」の清掃が行われました。 きれいに清掃した「赤色灯」に灯りをともして地域に安心を届けたいと、香川県の電気工事業の団体が初めて実施しました。 赤色灯の汚れがふき取られ、高松北警察署の旭国雄署長の掛け声で明るい光がともされました。 清掃後に団体のメンバーや警察官ら約60人が