2024年のクリスマス会の様子（HPより） 入院患者や外来患者に心穏やかにクリスマス気分を感じてもらおうと、高松市立みんなの病院で12月23日、クリスマス会（演奏会）が開催されます。 会場は1階のみんなのホールで、午後2時30分開場、午後3時から4時まで開かれます。参加無料です。 瀬戸フィルハーモニー交響楽団によるバイオリン、ビオラ、チェロの合奏が行われます。事前申し込みは不要ですが、マ