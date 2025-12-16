【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#1【データ野球】編成責任者やＧＭに「頭のキレる元選手」がトレンド…フロントと現場とのコミュニケーション役にうってつけドジャースのワールドシリーズ連覇で幕を閉じた2025年のメジャーリーグ。熱戦の記憶もやや薄れかけてきた師走のこの時期、毎年のことだが選手の移籍話が熱を帯びている。3連覇を狙うドジャースは最大の弱点であったクローザーに、メッツからFAになった守護神エド