日本時間午後１０時半に１１月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．５％、非農業部門雇用者数の大方の予想が５万人増となっている。３日に１１月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は２カ月ぶりに減少し、予想を下回っていた。１１月の米雇用統計も予想より悪い結果になれば、ドルが売られる可能性がある。 また、日本時間午後１０時半には１０月の米小売売上高も発表される。総合の大方の予