女子ハードル選手の中島ひとみがオシャレなウェディングフォトを公開した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、撮影を担当したウェディングフォトグラファーの投稿を引用。男子４００メートル障害選手の夫・豊田将樹（富士通）と撮影した写真をアップした。中島はウェディングドレスに黒ジャケットを羽織り、黒いロングブーツも着用。夫の豊田はブラックコーデを披露し、しゃれた写真に仕上げた。中島は今年７月に