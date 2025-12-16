１５日に小谷野宗靖オーナーが自身のインスタグラムで出走を回避することを発表したアイガーリー（牡２歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父モズアスコット）は、フレグモーネ（皮下組織の急性化膿性疾患）を発症したためと秋山調教師が１６日、明らかにした。武豊騎手との初めてコンビを組んだ前走のデイリー杯２歳Ｓで３着。今回のＧ１も手綱を執る予定だった。同調教師によると放牧に出される予定だが、症状としては軽い運動を再開