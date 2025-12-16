６日、草海国家級自然保護区の上空を飛ぶオグロヅル。（威寧＝新華社配信／郭連友）【新華社貴陽12月16日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県の草海国家級自然保護区ではオグロヅルが次々と飛来し、活気ある光景が広がっている。６日、草海国家級自然保護区の上空を飛ぶオグロヅル。（威寧＝新華社配信／郭連友）６日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅル。（威寧＝新華社配信／郭連友）６日、草海