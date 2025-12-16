■これまでのあらすじ夫の冷たい言葉に日々追い詰められていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していると知り、このことだけは夫に明かさないと決める。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻のお茶会を「無駄」と断じて小遣いを減らしたが、妻は節約しながらママ友との時間をこっそり楽しんでいた。しかし偶然にもその姿を夫に目撃されてしまっていた。「コーヒー一杯だけ」と説明しても夫はレシートを要求し、「家庭