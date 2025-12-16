パリ五輪で女子マラソン6位入賞の鈴木優花（26）が第一生命グループを退部し、16日付けでクラフティアに加入することが発表された。クラフティアには夫でパリ五輪男子マラソン6位の赤粼暁（27）が所属していて、登録名は「赤粼優花」となる。第一生命グループは16日、鈴木が15日付けで退部したことを発表。鈴木は同部を通じて「このチームで走ることができた約4年間、あっという間でしたが、陸上競技人生のみならず、