自民党は16日、天才的プログラマーとして知られる台湾のオードリー・タン氏を招き、ディープフェイク（偽情報）対策について議論した。現在は台湾のサイバー特命大使を務めるタン氏は、初代のデジタル担当相を務めていた当時、マスク不足対策となるアプリを立ち上げるなどICT（情報通信技術）を駆使して台湾での新型コロナウイルス感染拡大防止に成功した立役者として知られ、現在は主にデジタル民主主義を推進する活動に取り組ん