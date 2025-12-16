山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。12月11日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして内田篤人、影山優佳が出演した。サッカー愛が強すぎる影山は、ある元日本代表選手が“女性を口説くため”に得点したことに納得がいかないようで…。【映像】影山優佳「サッカー選手はふくらはぎしか見てない」!?“サッカー師弟コンビ”をゲストに迎えた