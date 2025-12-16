松本若菜と鈴木保奈美が出演するNHKドラマ『対決』が、2026年春よりNHK BSP4K・BSにて放送されることが決定した。 参考：松本若菜、主演を重ねた“いま”見えてきた景色『Dr.アシュラ』を導く座長としての覚悟 本作は、月村了衛の同名小説を原作とした社会派エンターテインメントドラマ。ある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げているという噂をきっかけに、新聞記者と医大理事が対峙し、それぞれの信