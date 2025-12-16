デンバー・ナゲッツ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2025年12月16日（火）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 128 - 125 ヒューストン・ロケッツ NBAのデンバー・ナゲッツ対ヒューストン・ロケッツがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし24-30で