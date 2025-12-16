2025年12月16日、韓国メディアのMBCは、現代自動車のホセ・ムニョス社長が米ジョージア州を訪問し、今後4年間で約260億ドル（約4兆円）を投資し、最大4万人の雇用を創出する方針を明らかにしたと報じた。記事によると、現代自動車はジョージア州の新工場「メタプラント」を中心に、ロボットによる自動化や人工知能（AI）を活用した生産体制を構築し、自動車生産だけでなく物流やサプライチェーンまで含めた現地化を進め、コストを