国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第51週の世界ランキングを発表した。男子シングルスで1つ順位を上げ、世界4位に浮上したのが張本智和（トヨタ自動車）である。公式サイトでは、「WTTファイナルズ香港2025」で初優勝を果たした日本のエースを称賛している。 ■世界の舞台で輝いた22歳に賛辞 張本智は、香港で行われたWTTファイナルズで見事な戦いぶりを披露。準々決勝では、過去0勝4敗と苦手にしていたフェリックス・ル