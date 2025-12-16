国土交通省と気象庁は12月16日、雨や洪水などの危険を伝える「防災気象情報」について、2026年（令和8年）の大雨シーズンから新たな運用を始めると発表しました。警報や注意報を、避難の目安となる「警戒レベル」と整理し直すことで、見ただけで取るべき行動を思い浮かべやすくする狙いがあります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■警戒レベルに合わせて情報を整理見直しの大きなポイントは、気象庁の情