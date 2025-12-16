ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。グランプリシリーズに出場する地元・大阪支部の松井繁（56）は「来年は、もう一つ上の舞台に行けるよう、シリーズを全力で頑張ります」と大勢のファンを前に力強く誓った。