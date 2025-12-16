俳優の菅田将暉（32）が15日放送のTBS「情熱大陸」の2夜連続スペシャル後編（夜11・56）に出演。シンガー・ソングライターのVaundy（25）と「作品づくり」にかける意気込みを語り合った。番組ではVaundyがイギリス・ロンドンのアビー・ロード・スタジオでTBS「世界遺産」の新テーマ曲「軌跡」を自身初のオーケストラ楽曲でレコーディングに挑む姿を紹介。超一流の音楽家らクリエイターたちと「作品」を作り上げていき「本当に