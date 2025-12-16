韓国で暮らす脱北者の女性（６２）が、２歳の時に北朝鮮で死別した大阪生まれの父親の足跡をたどっている。支援者に協力を仰ぎ、これまでに３度来日。父が育った生家跡を訪ねたほか、知人１人を捜し出した。女性は「記憶にない父を、少しでも身近に感じたい」と願い、さらに情報を集め、手元に１枚もない写真を見つけたいという。（福永正樹）叔母からの物資が頼り北朝鮮北東部・清津出身の崔（チェ）民栄（ミンヨン）さん。