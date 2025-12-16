木原官房長官が、今月19日にも野党の参議院国対委員長と会談することとなりました。裏金問題で参議院の議院運営委員会の理事会などへの出席を「自粛」している佐藤官房副長官をめぐり、意見を交わす見通しです。立憲民主党斎藤嘉隆 参院国対委員長「官房長官が『昨今の諸課題についていろいろご相談をしたい』ということで、『そういう機会を作ってほしい』という話をいただきましたので、調整をしたい」自民党の磯崎参院国