15日、米ホワイトハウスでの行事に参加するヘグセス国防長官（左）とケイン統合参謀本部議長（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は15日、国防総省が米軍の地域統合軍の大規模な再編計画を立案中だと報じた。中東を担当する中央軍と欧州軍、アフリカ軍を新たに設置する「国際軍」の傘下に置くことが柱。南北米大陸を中心とした西半球に軍事的な力点を移すトランプ政権の方針に沿った動きだとしてい