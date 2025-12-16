福岡を拠点とするアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフを刺したとして、福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）が殺人未遂容疑で逮捕された事件で、容疑者とみられる男が事件前日から、アイドルの「出待ち」をしている可能性がある不審者として警備担当などのスタッフ間で情報共有されていたことが捜査関係者などへの取材でわかった。被害に遭ったスタッフは事件時に男に警告した直後に刺されており、県警中央署が事